Для завершения строительства Вознесенского тракта в Казани нужно около 18 млрд рублей

Для завершения строительства второго этапа Вознесенского тракта в Казани необходимо около 18 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров республики.

Из этой суммы менее 1 млрд рублей нужно будет потратить на интеллектуальные транспортные системы, которые позволяют снимать в онлайн-режиме проезжающие машины для взимания платы, рассказал глава Миндортранса.

«Мы направили частную концессионную инициативу. Она сейчас находится на проверке в Росавтодоре. Сдали ее вовремя, 29 февраля. В течение марта наши материалы будут проходить проверку», — отметил он.

По словам Ханифова, в апреле состоится заседание правительственной комиссии, где будет рассмотрен этот вопрос. «Мы включили такие параметры, как ожидаемый федеральный грант — 50%, это около 9 млрд рублей. И вторую половину распределили пополам между бюджетом республики и средствами инвестора», — подчеркнул он.

Министр добавил, что основные работы по искусственным сооружениям постарались провести в прошлом году. «Это мосты и путепроводы. Серьезный объект стоимостью почти 10 млрд рублей — инженерные коммуникации, ливневые канализационные системы. Все эти вопросы решаются, в работе», — заключил он.

Первый этап Вознесенского тракта от улицы Гвардейская до проспекта Победы протяженностью 3,8 километра был введен в эксплуатацию в прошлом году.

Второй этап от проспекта Победы до автодороги М7 длиной 7 километров планируется ввести в этом году. Этот участок дороги будет платным, о чем заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.