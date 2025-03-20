В Казани обсуждают ужесточение правил содержания собак

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Жители Казани обсуждают меры по совершенствованию правил содержания собак, которые планируется ввести на федеральном уровне. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

В частности, речь идет о запрете содержать питомцев на придомовой территории, введении обязательной регистрации собак, ужесточении максимального наказания для владельца агрессивного животного, растерзавшего человека, с двух до трех лет лишения свободы.

Беспокойство у горожан вызывают бродячие собаки. В ноябре прошлого года в казанском поселке Самосырово стая загрызла женщину, шедшую на работу. А в Зеленодольском районе РТ в начале января пострадала 75-летняя пенсионерка.

Пока обсуждаются изменения в законодательстве, кинологи советуют обходить места скопления агрессивных животных и не пытаться убежать, если встреча все-таки произошла. Лучше вооружиться палкой, камнем или хотя бы пакетом, рекомендуют специалисты.

Мнения казанцев разошлись из-за предложения Государственной Думы разрешить регионам усыплять бездомных собак, если им не удается найти хозяина за 30 дней. Совет Федерации, кстати, не поддержал эту идею.

Депутат Госдумы Айдар Метшин выразил уверенность, что поправка нацелена не на отмены права на жизнь у животных, а на принятие мер по защите людей. «Это ограничение и запрет возвращений животных в среду обитания, и второе – это ужесточение ответственности тех лиц, которые содержат животных», – сказал парламентарий.

«Нужно работать, а не придумывать всё новые методы, как избавиться от братьев наших меньших. Если собака не агрессивная, то мы выпускаем ее в прежнюю среду обитания. Агрессивная остается в приюте или на базы отдаем, агрессивная собака – очень хороший охранник», – прокомментировала в свою очередь ситуацию учредитель благотворительного фонда защиты природы и животных «Ангел бережет» Эльвира Кутуева.