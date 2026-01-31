news_header_top
Общество 31 января 2026 15:54

В Казани на уборку дворов вышло вдвое больше техники, чем обычно

Фото: kzn.ru

Сегодня в столице Татарстана управляющие компании вывели на уборку дворов от снега 156 машин – в два раза больше, чем обычно. Также наводят порядок на дворовых территориях 1047 дворников, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на данные городского Комитета ЖКХ.

Сотрудники управляющих компаний расчищают тротуары, входные группы и выезды из дворов, освобождают парковочные карманы и подходы к подъездам. С крыш убирают снежные шапки и наледь, чтобы предотвратить сход снега.

Спецтехника работает в усиленном режиме, а там, где она не может пройти, на помощь приходят люди. Во дворах на улицах Голубятникова, Челюскина, Братьев Касимовых и ряде других к уборке снега подключились местные жители. Горожане убирают мешающий проезду автомобилей снег, отметили в мэрии.

Накануне в Казани был объявлен план «Буран». Предполагается, что его действие продлится до полуночи 2 февраля. С улиц города за прошедшие сутки вывезли 26,5 тыс. тонн снега.

До этого синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы осадков. Завтра, 1 февраля, на республику вновь обрушатся метели.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ дал ряд поручений по обеспечению безопасности на дорогах и работе коммунальных служб в условиях сильных снегопадов и метелей.

