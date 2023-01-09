В каникулы проект о Лихачевых и Тунис мигранта Рубцова били рекорды посетителей Музея ИЗО

В новогодние праздники филиалы Музея изобразительных искусств РТ приняли большое количество посетителей, а пик визитов пришелся на 3 и 6 января, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

«В том числе иногородние посетители приходят в Музей ИЗО Татарстана в дни зимних каникул год от года, и это, конечно, нас очень радует. Наибольший интерес у гостей нашего музея вызвали выставка о Лихачевых в главном здании, фотографически-футуристический и одновременно философский проект “Жилище будущего” Ольги Мичи в Галерее современного искусства, а также выставка картин живописи и акварелей мигранта в Тунис Александра Рубцова в галерее "Хазинэ"», – рассказали в пресс-службе музея.

Сегодня, 9 января, у Музея ИЗО РТ традиционный для музейного понедельника выходной день. А уже завтра, 10 января, подчеркнули в ГМИИ РТ, все филиалы будут принимать посетителей бесплатно: с 3 на 10 января в связи с новогодними праздниками был перенесен ежемесячный бесплатный вторник.

«Главное здание Музея ИЗО РТ будет открыто 10 января с 10:00 до 18:00, Галерея современного искусства – с 11:00 до 20:00, галерея "Хазинэ" на территории Казанского Кремля – с 10:00 до 18:00», – обратили внимание в пресс-службе ГМИИ РТ.

Пришедшие в этот день в музей смогут увидеть в главном здании масштабный проект, объединивший работу и экспонаты 11 культурных институций Татарстана и Санкт-Петербурга – «Лихачевы – уроженцы Казанской губернии на службе Отечеству». Здесь и собрание антикварных вещиц разных представителей Лихачевых, и археологические артефакты из их коллекций, документы, мемориальные предметы, в том числе макеты судов из Музея военно-морского флота.

В Национальной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, до 26 февраля продолжается уникальная выставка «Александр Рубцов. Между Тунисом и Россией». Особенность ее в том, что Рубцова в России давно забыли, так как художник стал мигрантом первой волны, уехав в Тунис, влюбившись в него и оставшись в этой стране до конца жизни, а произведения его собрал и привез на родину при поддержке Посольства Тунисской Республики в России и Русского музея (Санкт-Петербург) бизнесмен тунисского происхождения Меди Дусс, сам 40 лет проживающий в России. На выставке собраны более 120 работ Рубцова, выкупленные Дуссом на разных аукционах и у коллекционеров. Также в Галерее сейчас проходит выставка советского искусства «Наш адрес – Советский Союз!».

В Галерее современного искусства, помимо проекта «Жилище будущего», проходит выставка круглых картин «Смех, слезы и сны» двух автор из Санкт-Петербурга – Катерины Бородавченко и Алана Хатагты. Это и стоп-кадры мгновений жизни от Алана Хатагты и визуализации смайликов в мессенджерах через женские портреты знакомых Катерины Бородавченко.