«Инвестиции в искусство — благодарнейшая стезя»: тунисец открыл Казани Александра Рубцова

В галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, открылась выставка «Между Тунисом и Россией / Between Tunisia and Russia». Это 128 произведений живописи и графики эмигранта первой волны Александра Рубцова из частной коллекции тунисского бизнесмена Мехди Дусса.

Пейзажи, от которых веет раскаленным камнем белоснежных построек Туниса и Марокко, южные женщины — занимающихся ремеслом и просто позирующих в национальных костюмах, совсем юные жители североафриканской страны, где 35 лет, до самой смерти, после миграции прожил художник с классическим художественным дореволюционным образованием, южные цветы и море, а также городские пейзажи Стамбула, Италии, Франции, а в последнем зале — несколько масштабных работ в стиле ню.

«Всего существует около 3 тыс. произведений Александра Рубцова, но они рассеяны по миру, приходится выкупать их у коллекционеров и на аукционах. Идею подсказал мне мой друг-коллекционер из Марокко. Сейчас у меня около 250 произведений Александра Рубцова, и я буду продолжать собирать их. Я и прежде знал, что был такой русский художник Александр Рубцов, и оказалось, что и у меня на родине в Тунисе дома было несколько его картин, но я не обращал на них внимания до того, как стал целенаправленно выкупать их. Сначала, признаюсь, выкупал все подряд, которые находил. Просто моя жизнь и жизнь Александра Рубцова удивительно зеркально похожи: я уже 40 лет живу в России, он 35 лет прожил в Тунисе. Но моей стране повезло, что он был, например, не коммерсантом или рядовым эмигрантом, а был именно художником», — рассказал коллекционер Мехди Дусса, который сам, к слову, коммерсантом как раз является, владея элитными рыбными ресторанами-бутиками.

Стоимость произведений русского художника, имя которого только теперь начинают вспоминать ценители искусства благодаря Мехди Дуссу, начинается от 5–15 тыс. евро за небольшую работу размером до бумажного листа А4 и от 100 тыс. евро и более за монументальные работы. Одно из недавних приобретений коллекционера — как раз такая масштабная картина, которая обошлась ему в 140 тысяч евро. К сожалению, на выставке в Казани ее нет — она находится в Тунисе, где обычно пребывают и другие произведения из коллекции Мехди Дусса. А в Казань выставка частного собрания Александра Рубцова приехала по рекомендации дружественного Музею ИЗО РТ Русского музея, где за пять месяцев привлекала 100 тыс. посетителей. Впрочем, в столице Татарстана произведений Александра Рубцова удалось показать даже больше.

«Знакомясь с этой выставкой, мы можем совершить стремительный экскурс сквозь эпохи и времена. Мы часто говорим о поддержке искусства. И я считаю, что инвестиции в искусство — самая благодарная и благодатная стезя. Для меня очевидно, что господин Мехди, собирая эту коллекцию, не просто покупал работы, чтобы они были. Здесь есть эстетика, собранность в определенной теплой гамме и целостность коллекции», — отметила на вернисаже министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Собрать такое количество работ в одной коллекции, «когда они уже разбежались по разным странам», — огромный труд и любовь к художнику и к своей родине, акцентировала заместитель генерального директора Русского музея Евгения Петрова.

«Мало было художников, которые бы так проникались другой культурой. Ведь здесь не просто этнография, этнография — это холодное изображение. А на этих портретах люди, которых Александр Рубцов знал и любил. Здесь проникновение, рассказ о быте, людях, судьбах. Мы уверены, что эта выставка будет прекрасно принята публикой, здесь много нового и интересного», — сказала Петрова.

На выставке можно также увидеть одно произведение Василия Кандинского, совершенно нехарактерное и тем особенно интересное — немногие знают, но он тоже бывал в Тунисе. А еще произведение Франца Ционглинского — городской пейзаж, на котором вдали виден минарет мечети. От этого художника Александр Рубцов перенял манеру передачи южного света и считал его своим учителем.

«Спасибо, что приютили моего любимого художника», — поблагодарил коллекционер Мехди Дусс Русский музей и Музей ИЗО РТ, перенявший от питерских музейщиков эстафету экспонирования произведений забытого на родине Александра Рубцова.

Символично, отметил коллекционер, что Татарстан, как и Тунис, — территория распространения мусульманской религии, а Рубцов был одним из виднейших художников-ориенталистов своего времени.

Выставка картин Александра Рубцова «Между Тунисом и Россией / Between Tunisia and Russia» будет доступна для посетителей галереи «Хазинэ» до 26 февраля следующего года.