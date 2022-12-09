«О будущем через нас сегодня»: Казань приняла столичные выставки об эволюции фотомонтажа

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, в один день открылись сразу выставки «Фотомонтаж. Исправленная правда» и «Жилище будущего». Обе – проекты столичного Центра визуальной культуры Béton Алексея Логинова и посвящены технологии фотомонтажа и компьютерной обработки фотографий.

Исправленную фотомонтажом правду – эволюцию фотомонтажа – можно увидеть на третьем этаже галереи. Тридцать один образчик этой технологии, от небольших дореволюционных скомпонованных снимков-коллажей, своеобразных рекламных листовок, до современных масштабных сложных работ длиной 5-6 метров, во всю стену, символически и буквально иллюстрирующих метро разных стран, – наглядное пособие для тех, кто сегодня осваивает фотографию и ее приемы. Проект объединяет работы Андрея Чежина, Валеры и Наталии Черкашиных, неоклассические коллажи Ольги Тобрелутс, а также фантасмагории арт-групп ГрОМ и AES+F – словом, охватывает столетие истории развития технологии фотомонтажа. Одни из самых интересных работ – мозаики, отпечатанные в 1990-е на покрытых эмалью металлических листах.

Второй этаж Галереи современного искусства стал пространством для презентации палитры проекта «Жилище будущего». Здесь можно увидеть «Постчеловеческий рай», «Энергию одиссеи», «Межпространственный коридор», «Синаптический спортзал», «Столовую свободы», «Сверхчеловеческую клинику», «Информационную шахту», «Театр тысячелетия», «Межзвездный магазин», «Убежище сопротивления» и т.д. Всего около 20 современных работ, выполненных разными авторами в технике пластификации – фотографии, обработанные с помощью компьютерных программ и отпечатанные на больших пластинах из пластика. И в каждом интерьере будущего присутствует башня Татлина – конструкция, придуманная советским художником-авангардистом Владимиром Татлиным как символ III Коммунистического интернационала — союза коммунистических партий разных стран и вместе с тем символизирующая и воссоединение человечества, разделенного при возведении Вавилонской башни.

«Я вижу много волнения, вопросов очень много в лицах. Но по мере того, как идет погружение в эту выставку, становится ясно, что это не нагнетание стрессовой ситуации, а размышление, что жизнь будущего только в наших руках. Как сложится эта жизнь, с человеком или без человека, зависит от нас, и это задача, прежде всего, молодежи. Художники заставляют нас задумываться над будущим нашего мира», – сказала, открывая выставки директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Она также подчеркнула, что в проекте «Фотомонтаж. Исправленная правда» впервые в Казани представлены работы Александра Житомирского – «удивительного фотографа, художника, который до дрожи доводил самого Геббельса, издавшего указ поймать и повесть этого человека, так же, как и Левитана». А также, отметила Нургалеева, нельзя не обратить внимание на работы Сергея Африки Бугаева и Андрея Чежина, девизом которого было нарушение всех правил и норм.

«Нам было интересно продемонстрировать технологию фотомонтажа, показать, что съемка – это не только один кадр, не только съемка события. И у нас в галерее запланирована еще лекция о фотомонтаже с середины XIX века. Все наши выставки направлены очень часто на молодежь, чтобы она лучше воспринимала нашу культуру, историю фотографии. Кроме того, на выставке представлены и две работы следующего проекта – “Мир искусственного интеллекта”. Эти работы сделаны по самым современным технологиям. Все, что вы здесь увидите, – это рассказ о будущем через нас сегодня. А большой формат – не дань моде: так зритель имеет возможность разглядывать работы подробно», – сказал арт-директор Центра визуальной культуры Béton, фотохудожник, коллекционер Алексей Логинов.

Бесплатная лекция Логинова «Фотомонтаж: Творческие возможности» пройдет в Галерее современного искусства сегодня в 17 часов. А завтра, 10 декабря, в полдень здесь же состоится творческая встреча с художниками Валерой и Наташей Черкашиными – участниками выставки «Фотомонтаж. Исправленная правда» и авторами проекта «Глобальный андеграунд».

Выставки «Фотомонтаж. Исправленная правда» и «Жилище будущего» можно посетить в Галерее современного искусства до 26 февраля. Обе они имеют возрастное ограничение 12+.