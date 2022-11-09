«Проект о Лихачевых говорит: все было – французы, турки, немцы – были уже против России»

Модели кораблей XIX века, первые печатные книги 1650-х годов, иконы и указы времен Московского царства – такие разнородные артефакты истории собрал под своей крышей Музей ИЗО РТ. «Татар-информ» побывал на монтаже и узнал, как эти экспонаты объединила большая представительная выставка «Лихачевы – уроженцы Казанской губернии на службе Отечеству».

Большой многолетний проект Музея ИЗО РТ посвящен двум поколениям дворянского рода Лихачевых Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Достойные мужи Отечества

«Вы посмотрите, какая замечательная толщина! Переплет хорош со всех сторон – хоть там, где корешок, хоть там, где обложка. Я не возражаю, чтобы она была просто поставлена вертикально, но чтобы была видна красота переплета и объем книги. А название ее будет на этикетке. То, что внутри есть дарственная надпись жене, тоже можно как-то обозначить на этикетке», – подчеркнула специалист, перед размещением в витрине доставленный в Казань из Санкт-Петербурга экспонат, книгу «Разрядные дьяки XVI века» Николая Петровича Лихачева.

Книга «Разрядные дьяки XVI века» Николая Петровича Лихачева. Внутри есть дарственная надпись жене Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большой многолетний проект Музея ИЗО РТ посвящен двум поколениям дворянского рода Лихачевых. Коллекция Андрея Федоровича Лихачева стала основой фондов для современного Национального музея РТ и Музея ИЗО РТ. Именем его брата вице-адмирала русского флота Ивана Федоровича Лихачева назван пролив в Тауйской губе и два мыса – в Анадырском заливе и заливе Петра Великого. А племянник Андрея и Ивана Николай Лихачев, родившийся также в Казанской губернии, был видным ученым своего времени. Но его имя больше знакомо жителям Санкт-Петербурга, где в доме ученого сейчас размещается Институт истории РАН. В этом году со дня рождения Андрея Федоровича Лихачева исполнилось 190 лет, 160 лет – со дня рождения Николая Петровича Лихачева и 115 лет со дня смерти Ивана Федоровича Лихачева.

Розалия Нургалеева: «Иван Федорович Лихачев не просто тот человек, который приобрел большую коллекцию своего брата, создав музей, но мы говорим о том, что он, конечно, был и героем войны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проект рассчитан до 2025 года – это проект-исследование, где мы впервые представили одновременно вместе несколько имен Лихачевых. Это большая редкость. Здесь есть и корабль «Бессарабия» (макет – прим. Т-и), на котором Иван Федорович Лихачев воевал вместе с Корниловым и Нахимовым против армии англичан и французов. Здесь есть информация о смежных именитых родах – например, мама у них была Панаева, мы рассказываем о ней. Мы говорим о том, что Иван Федорович Лихачев не просто тот человек, который приобрел большую коллекцию своего брата, создав музей, но мы говорим о том, что он, конечно, был и героем войны, и не только Севастопольского сражения, такого сложного, страшного для России. Но он был человек, который расширял и укреплял границы Дальнего Востока. На фоне этой выставки мы хотим говорить о том, что вот сейчас война, а ведь все уже было: французы, турки, англичане, немцы, австрийцы – все они, конечно, коалиционно были против нас, и Россия всегда была в состоянии обороны», – акцентировала директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Представлены живописные полотна, старинные иконы, собираемые Николаем Петровичем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперимент «Шпалерная развеска»

Выставка занимает весь второй этаж главного здания Музея ИЗО РТ, каждый из залов посвящен определенной теме в биографии Лихачевых. Помимо макетов кораблей, на которых ходил вице-адмирал Иван Федорович, представлены живописные полотна, старинные иконы, собираемые Николаем Петровичем, уникальные документы, книги, археологическая коллекция Андрея Федоровича, а в последнем зале – экспонаты, характеризующие светское общество Казанской губернии XIX века, карты, в том числе интерактивная, с указанием «лихачевских» мест Казани и в Спасском уезде губернии.

Екатерина Ключевская: «Приложили максимум усилий, чтобы погрузить зрителя в эту атмосферу XIX столетия, атмосферу жизни этих людей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Думаю, для многих посетителей экспозиция будет несколько неожиданной. В отличие от предыдущей выставки Фешина, сугубо академической по экспонированию, мы здесь пошли по другому пути – мы сделали акцент на шпалерной развеске произведений, характерных для XIX века. Приложили максимум усилий, чтобы погрузить зрителя в эту атмосферу XIX столетия, атмосферу жизни этих людей, которых окружала и живопись, и декоративно-прикладное искусство. Большое количество в нашей экспозиции документальных фотографий. Если вы посмотрите фотографии интерьеров дома Лихачевых, вы увидите, что фотографии родни, близких, друзей, просто переполняют кабинеты Лихачевых. Это соответствует традиции показа произведений искусства XIX века и в домашних условиях, и на выставках. Дополнительно внимания посетителей потребует постоянное переключение с живописи на графику, с графики на фотографии, на декоративно-прикладное искусство. Это особенность экспозиции экспериментальная для нашего музея, нехарактерная. Экспозиция насыщена ассоциативными рядами», – подчеркнула кандидат искусствоведения Екатерина Ключевская.

В экспозиции есть макеты кораблей, на которых ходил вице-адмирал Иван Федорович Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С миру по нитке, с музея по экспонату

Чтобы собрать такую полновесную выставку в пространстве одного музея, свои экспонаты предоставили Санкт-Петербургский институт истории РАН, Библиотека Академии Наук (Санкт-Петербург), Русский музей, Центральный Военно-морской музей имени императора Петра Великого, Архив Военно-Морского Флота, Национальный музей Татарстана, Билярский, Чистопольский и Болгарский музеи-заповедники, а также отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки имени Лобачевского КФУ.

Печатная машинка Rheinmetall, принадлежавшая Николаю Петровичу Лихачеву, впервые покинули стены Института истории РАН Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многие предметы, как, например, печатная машинка Rheinmetall, принадлежавшая Николаю Петровичу Лихачеву, а теперь составляющая фонды Института истории РАН в Санкт-Петербурге, впервые покинули стены этого Института и экспонируются в Казани. В соседней витрине можно увидеть инкунабулы – первые печатные книги, одна из них 1659 года. Николай Петрович Лихачев, собирая свою коллекцию, большое внимание уделял истории письма, начиная с вавилонскх глиняных табличек до царских указов Московского царства и надписей на иконах, в том числе современных его времени – XVIII – XIX веков.

Иконы из коллекции Николая Петровича Лихачева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Русский музей привез в Казань десять икон из коллекции Николая Петровича Лихачева. В 1913 году он продал музею за 300 тысяч рублей 1500 икон, собираемых им на протяжении 25 лет жизни, с перечнем и описанием каждого образа. К слову, еще до этого именно Николай Петрович Лихачев составил первое описание коллекции иконописи Третьяковской галереи.

«Мы постарались и разнообразно представить коллекцию Николая Петровича Лихачёва, и включить памятники, которые являются одними из самых серьезных составляющих его коллекции. Это золотой фонд Русского музея – московское искусство, новгородское искусство, искусство XVII века. Я хочу подчеркнуть, что Русский Музей был первым в стране государственным музеем русского национального изобразительного искусства. Поэтому приобретение столь значимой коллекции и именно для этого музея за счёт казны было логичным. Он как ученый был заинтересован не просто в коллекционировании, собирании как в каком-то складировании, а как раз очень болел за то, чтобы к нему приходили, обсуждали, он публиковал сам и публиковали другие ученые, потому что он уникально сочетал в себе черты собирателя и черты ученого», – отметила заведующая отделом древнерусского искусства Русского Музея Ирина Соловьева.

Икона Иоанна Богослова конца XV века Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Например, привезена в Казань «Притча о слепце и хромце» – икона новгородского письма 1540-х годов из постоянной экспозиции Русского музея, царские врата первой четверти XVI века, икона Иоанна Богослова конца XV века, Богоматерь Одигитрия с предстоящими ей Кириллом Белозерским и, вероятно, Сергием Радонежским, датированная серединой XVI века.

«Чаще всего мы не знаем, откуда эти иконы. XIX век – это такое страстное увлечение иконами, российскими древностями, археология развивается, архитектурная реставрация и изучение… Продавали сами церкви, потому что считали, что на деньги от продажи лучше поставить новую икону, современную, красивую, хорошей сохранности. Были и так называемые офени – торговцы, которые начали специализироваться на поиске и продаже таких икон. И ни продавцы не были заинтересованы назвать источник своих продаж, ни коллекционеры, потому что власти иногда наказывали за такое – вообще-то такие «сделки» были незаконны», – рассказала собеседница.

Ирина Соловьева: «Чаще всего мы не знаем, откуда эти иконы. XIX век – это такое страстное увлечение иконами, российскими древностями» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Посмотреть выставку «Лихачевы – уроженцы Казанской губернии на службе Отечеству» можно будет до 12 февраля 2023 года. Масштабный проект по увековечению памяти рода Лихачевых будет длиться до 2025 года, объединив исследователей музеев, библиотек, архивов, научных институтов России. И уже в эти дни, 8 и 9 ноября, в Музе ИЗО РТ проходит научная конференция о представителях рода Лихачевых.

«Эта выставка на три месяца. Вещи не наши, а особенно книги и графика не могут долго в открытом хранении находиться. Дальше мы раскроем свою коллекцию, у нас гигантская коллекция Андрея Федоровича Лихачева – и живописи, и графики, и декоративно-прикладного искусства. Мы ее немного переоборудуем», – анонсировала продолжение выставочной части проекта Розалия Нургалеева.