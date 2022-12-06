Утопия Интернационала вернулась в Казань: ГСИ покажет «Жилище будущего» с башнями Татлина

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, в четверг, 8 декабря, откроется выставка «Жилище будущего» — это 20 современных масштабных произведений искусства, созданных в технике пластификации (на панелях из пластика). Соавторы проекта — творческий коллектив ГрОМ: уже известная Казани фотодива Ольга Мичи, историк фотографии Алексей Логинов и искусствовед Артем Логинов. Вместе они пофантазировали, как могли бы выглядеть жилые интерьеры, которые человечество взяло бы с собой в неосвоенные пространства.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Каждая из работ — около 2 метров шириной и высотой. Концепция проекта — одновременно заявленное „Жилище будущего” и утопия, поскольку центральный символ каждого произведения выставки — не реализованная Советским Союзом башня Татлина», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Башню придумал советский художник-авангардист Владимир Татлин. Она должна была стать символом III Коммунистического интернационала — союза коммунистических партий разных стран, существовавшего с 1919 по 1943 год. Четырехсотметровую (!) башню-монумент из стекла и стали с семью вращающимися этажами и с наклоном 23,5 градуса от вертикали планировали построить в Петрограде/Ленинграде после победы Октябрьской революции 1917 года. Предполагалось, что в ней разместятся законодательная, исполнительная и информационная власти, а также художники — башня Татлина должна была одновременно символизировать и воссоединение человечества, разделенного при возведении Вавилонской башни.

Построена башня Татлина так и не была — авангардизм вышел из фавора у советской власти к концу 1920-х годов, и ни одна из моделей башни (до 5 метров), созданных для различных мероприятий, не сохранилась в музеях, куда их передавали.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Присутствуя в каждой из 20 работ проекта «Жилище будущего», башня Татлина напоминает об амбициях прошлого, отмечая их продолжающееся существование в настоящем, и в то же время сосредотачивается на стремлении человечества, включая современное, к утопии. При этом как продукт искусства, подчеркивают его авторы, проект демонстрирует баланс между визуальным и концептуальным творчеством, где видимая привлекательность неотделима от глубины исследуемых философских феноменов.

Выставка «Жилище будущего» продлится до 26 февраля и имеет возрастное ограничение 12+.