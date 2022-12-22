Супруги-живописцы из Питера создали специально для галереи Казани выставку круглых картин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, открылась выставка необычной живописи. Во-первых, семьдесят произведений написаны специально для этого выставочного зала супругами из Санкт-Петербурга Екатериной Бородавченко и Аланом Хатагты. Во-вторых, все картины проекта «Смех, слезы и сны» круглой формы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И хотя идея круглых картин общая для совместной выставки живописцев-супругов, всё же произведения Екатерины Бородавченко и Алана Хатагты визуально очень отличаются. У Алана это слово застывшие мгновения, каждое из которых запечатлевает отдельную большую драматическую историю: женщина у амфоры, женщина в поле алых тюльпанов...

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У Екатерины, по ее собственным словам, это ожившие эмодзи — акцентированные портреты эмоций без сопутствующих фоновых деталей. Прежде чем создать такое живописное эмодзи, художник проводит фотосессии, во время которых просит знакомых выразить мимикой то или иное состояние. Моделями для Екатерины стали пять ее подруг и она сама.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Зритель — тоже соучастник проекта. Может увидеть то, что художник даже не имел в виду. Смайлики сейчас большое место занимают в нашей жизни, и я захотела написать эти портреты, сделать их человеческими: страх, ужас, удивление... Модели — реально существующие люди, мои друзья, которые и стали для меня музами», — рассказала художник.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одна общая черта для тондо питерских супругов-живописцев — их персонажами стали только женщины, на выставке ни одного мужского портрета. Для Екатерины, как отметила она сама, женские эмоции более понятны, она хорошо представляет, как их переживает женщина. А вот ее супруг Алан Хатагты, напротив, пишет женские образы из желания всё же постичь загадку противоположного пола и его логику.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне как мужчине близко эротическое направление. Иногда, когда модели позируют, даже возникают сомнения: художник ты в первую очередь или мужчина. На одни из этих работ повлияла античная мифология, на другие кинематограф, когда я невольно поддавался очарованию образов из кино, но не копируя их, а создавая свое. Или, например, работа на тему феномена памяти: девушка, стараясь в памяти восстановить какие-то события, приняла такую очаровательную позу — сидит, облокотившись о колени, руками обхватив голову, с которой вниз струятся длинные волосы», — заметил Алан Хатагты.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казань супружеская пара художников приехала с тремя своими детьми. В столице Татарстана они, к слову, не впервые, работы их уже экспонировались в Казани. Когда Галерея современного искусства только открылась после ремонта в 2018 году, Русский музей привез проект «Россия. Реализм, XXI век». Екатерина Бородавченко и Алан Хатагты принимали участие в той выставке в составе творческой группы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставку круглых картин «Смех, слезы и сны» можно будет увидеть в Галерее современного искусства до 26 февраля.