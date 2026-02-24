В Госдуме предложили ограничить число областей, в которых могут работать самозанятые

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Государственной Думе России предложили ограничить число областей, в которых могут работать самозанятые, после завершения эксперимента в 2029 году. Соответствующие обращения в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра финансов РФ Антона Силуанова направил председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

«Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам (услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству и т. д.), а также дельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду», – поделился в этих письмах своими предложениями парламентарий.

При этом Нилов констатировал, что число самозанятых в России продолжает расти, достигнув уже примерно 15 млн, а сам режим налога на профессиональный доход (НПД) оказался востребованным благодаря простоте регистрации, отсутствию необходимости вести бухгалтерскую отчетность и автоматизации налоговых отчислений.

Вместе с тем, по словам депутата, практика правоприменения выявила ряд связанных с НПД системных проблем, среди которых – попытки работодателей подменить трудовые отношения гражданско-правовыми и недостаточная социальная защищенность самозанятых.

С учетом этих факторов Нилов предложил уже сейчас инициировать широкую общественную и межведомственную дискуссию о продлении НПД в обновленном формате или о параметрах нового механизма, который может заменить его после 2028 года.

Помимо прочего, депутат ГД призвал при формировании обновленного или нового налогового режима для самозанятых рассмотреть возможность их полноценной интеграции в систему социального и пенсионного страхования с установлением соразмерных взносов в Социальный фонд РФ.

К январю 2026 года в Татарстане было зарегистрировано около 447 тыс. самозанятых граждан. Совокупный доход самозанятых за семь лет (к ноябрю 2025-го) превысил 272 млрд рублей.

«Количество самозанятых выросло, но много баловства среди них. Это путь в никуда. Такая прекрасная возможность создана, но если это мошенничество – надо пресекать», – заметил в октябре 2025-го Раис Татарстана Рустам Минниханов. До этого, в декабре 2024-го, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко назвал одной из причин нехватки рабочих кадров льготы для самозанятых.

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физических лиц) или 6% (с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых должен продлиться до 31 декабря 2028 года включительно.