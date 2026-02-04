news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 4 февраля 2026 14:57

Закупки у самозанятых Татарстана в 2025 году превысили 145 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

Объем закупок государственных заказчиков у самозанятых Татарстана в рамках 223-ФЗ по итогам 2025 года превысил 145 млн рублей. Это почти на 43 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Одновременно значительно выросло и число самозанятых поставщиков: за год их количество увеличилось почти на 66% и составило около 220 человек.

Наиболее востребованными направлениями деятельности среди самозанятых республики в 2025 году стали ремонт и строительство, транспортные и информационные услуги, а также сфера информационных технологий.

По состоянию на январь текущего года в Татарстане зарегистрировано около 447 тысяч самозанятых граждан. Этот показатель более чем на 26% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

В целом по стране в 2025 году объем государственных закупок у самозанятых превысил 48,3 млрд рублей, что в четыре раза больше показателя предыдущего года. Число самозанятых, заключивших договоры с госзаказчиками, за год выросло почти на 30% и превысило 12 тысяч поставщиков.

Совместно с подведомственными институтами поддержки в республике реализуется комплекс мер помощи самозанятым. Он включает сертификацию и продвижение продукции, содействие в выходе на маркетплейсы, участие в ярмарках, а также образовательную и консультационную поддержку.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

#самозанятые #закупки #министерство экономики рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

4 февраля 2026
Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

3 февраля 2026