Закупки у самозанятых Татарстана в 2025 году превысили 145 млн рублей

Объем закупок государственных заказчиков у самозанятых Татарстана в рамках 223-ФЗ по итогам 2025 года превысил 145 млн рублей. Это почти на 43 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Одновременно значительно выросло и число самозанятых поставщиков: за год их количество увеличилось почти на 66% и составило около 220 человек.

Наиболее востребованными направлениями деятельности среди самозанятых республики в 2025 году стали ремонт и строительство, транспортные и информационные услуги, а также сфера информационных технологий.

По состоянию на январь текущего года в Татарстане зарегистрировано около 447 тысяч самозанятых граждан. Этот показатель более чем на 26% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

В целом по стране в 2025 году объем государственных закупок у самозанятых превысил 48,3 млрд рублей, что в четыре раза больше показателя предыдущего года. Число самозанятых, заключивших договоры с госзаказчиками, за год выросло почти на 30% и превысило 12 тысяч поставщиков.

Совместно с подведомственными институтами поддержки в республике реализуется комплекс мер помощи самозанятым. Он включает сертификацию и продвижение продукции, содействие в выходе на маркетплейсы, участие в ярмарках, а также образовательную и консультационную поддержку.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».