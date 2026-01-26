Депутат Госдумы подтвердил, что новых налогов для самозанятых до 2028 года не планируется
Новых налогов для самозанятых до завершения эксперимента по специальному налогу на профессиональный доход не планируется. Об этом сообщил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев по итогам встречи депутатов с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и членами Кабинета министров, передает ТАСС.
Исаев уточнил, что до окончания эксперимента не будут приниматься решения, которые могли бы увеличить фискальную нагрузку на самозанятых, а также на лиц, привлекающих их к работе, и на платформы.
Он также отметил, что добровольное вступление самозанятых и платформенно занятых в систему социального страхования будет поощряться.
С 2019 года для самозанятых с доходом до 2,4 млн рублей в год действует специальный налоговый режим: ставка налога на профессиональный доход составляет 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Эксперимент по применению этого режима проводится до 31 декабря 2028 года включительно.