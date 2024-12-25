Коробченко назвал одной из причин нехватки рабочих кадров льготы для самозанятых

Олег Коробченко

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Вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил, что одним из способов решения проблемы нехватки кадров на промышленных предприятиях может стать увеличение налогового бремени для самозанятых граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Коробченко и депутат Государственной Думы России Илья Вольфсон обсудили дефицит кадров на площадке строительства технопарка DoorHan под Столбищами. В беседе также принял участие глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов.

Олег Коробченко убежден, что одной из причин дисбаланса на рынке труда страны в целом и региона в частности является льготный налоговый режим в пользу самозанятых, которыми поспешили стать, например, курьеры. В республике из 2,1 млн работников около трети занято в социальном секторе (включая и правоохранителей), около трети в промышленности и около трети (более 750 тыс.) являются самозанятыми.

«Самозанятых в Татарстане сегодня больше, чем работников в обрабатывающей промышленности, строительстве, энергетике и ЖКХ, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых», — констатировал министр.

«Да, наверное, до начала СВО мы пытались самозанятых ввести в законодательную плоскость, чтобы они легализовались. Но сейчас нужно смотреть уже, чтобы [люди] шли, может, в социальные проекты, в промышленность, в строительство, в сельское хозяйство. Это мы сможем отрегулировать законодательно. Если мы это сможем сделать, то мы своими силами закрыть потребность во всех кадрах», — выразил уверенность Олег Коробченко.

В связи с этим глава Минпромторга РТ заметил, что работающий на автомобильном заводе приносит 1 млн рублей налогов в год, на вертолетном заводе — 2,6 млн, в нефтехимической отрасли — более 5 млн. Вместе с тем самозанятый приносит в бюджет максимум 6 тыс. рублей налогов в год.

Олег Коробченко и Илья Вольфсон договорились подготовить конкретные предложения, чтобы выработать общую стратегию, которая позволит соблюсти баланс интересов людей, государства и бизнеса, уточнили в ведомстве.