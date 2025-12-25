Больничный для самозанятых станет доступен после полугода взносов

Самозанятые граждане смогут добровольно подключиться к системе социального страхования и получать оплачиваемые больничные с 1 января 2026 года. Эксперимент продлится три года – до конца 2028-го. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина, ее слова приводит «РИА Новости».

Участие в программе добровольное. Чтобы присоединиться к ней, необходимо подать заявление до 30 сентября 2027 года. Участник сам выбирает размер страховой суммы – 35 тыс. или 50 тыс. рублей. От этого выбора будет зависеть сумма ежемесячного взноса.

Право на пособие по временной нетрудоспособности наступает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. Изменить условия страхования (выбранную сумму) разрешается один раз в год.

По словам Дрожжиной, введение такой меры продиктовано необходимостью защитить граждан: почти половина плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) не имеют основной работы и, как следствие, социальных гарантий на случай болезни.

По итогам трехлетнего пилота правительство оценит эффективность механизма и примет решение о его дальнейшем использовании.