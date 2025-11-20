news_header_top
Руc Тат
Экономика 20 ноября 2025 18:00

Совокупный доход самозанятых в Татарстане за семь лет превысил 272 млрд рублей

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» действует в Татарстане с 2019 года. За это время совокупный доход самозанятых превысил 272 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании президиума парламента.

«С момента введения режима самозанятыми сформировано свыше 173 млн чеков. Общая сумма уплаченных налогов достигла 10,3 млрд рублей. По состоянию на 23 октября этого года ими было уплачено 3,5 млрд рублей», – рассказал депутат.

Он добавил, что в прошлом году Фонд поддержки предпринимательства РТ по программе микрофинансирования «Самозанятые» предоставил 57 микрозаймов. Гарантийный фонд РТ выдал самозанятым более 25 поручительств.

#самозанятые #налог на профессиональную деятельность #экспериментальный налоговый режим
