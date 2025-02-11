В Госдуме объяснили, как увеличить пенсию за пять лет работы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Чтобы достаточно ощутимо увеличить пенсию, необходимо работать еще пять после достижения пенсионного возраста. Об этом рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает RT.

«В этом случае на 36% за этот период можно повысить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости и на 45% повысить индивидуальные коэффициенты», – пояснила парламентарий.

Кроме того, Бессараб рекомендовала гражданам России работать «в белую». «То есть не работать в теневом секторе экономики, а работать по трудовому найму. Или, если работаешь самозанятым, то тогда формировать самостоятельно свои пенсионные баллы», – уточнила депутат.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жителям России объяснили, как получить пенсию выше средней.