В Госдуме объяснили, как увеличить пенсию за пять лет работы
Чтобы достаточно ощутимо увеличить пенсию, необходимо работать еще пять после достижения пенсионного возраста. Об этом рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает RT.
«В этом случае на 36% за этот период можно повысить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости и на 45% повысить индивидуальные коэффициенты», – пояснила парламентарий.
Кроме того, Бессараб рекомендовала гражданам России работать «в белую». «То есть не работать в теневом секторе экономики, а работать по трудовому найму. Или, если работаешь самозанятым, то тогда формировать самостоятельно свои пенсионные баллы», – уточнила депутат.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что жителям России объяснили, как получить пенсию выше средней.