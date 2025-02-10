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Общество 10 февраля 2025 22:26

Жителям России объяснили, как получить пенсию выше средней

Жителям России объяснили, как получить пенсию выше средней
Фото: © «Татар-информ»

Чтобы получить пенсию выше средней, россиянам необходимо набрать не менее 35 лет страхового стажа. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает издание «Газета.Ru».

«При 35 годах страхового стажа – при актуальных расчетах по прогнозируемой на 2025 год средней зарплате страховая пенсия получится примерно 31 тыс. рублей. Это примерно на 25% выше текущей средней страховой пенсии», – пояснил экономист.

В январе с учетом индексации в 7,3% средняя пенсия россиян достигла уровня в 24 тыс. рублей. В феврале состоится дополнительная индексация до 9,5% и будет произведена доплата за январь.

Ранее в Государственной Думе объяснили, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2025 году.

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#пенсия #индексация пенсий
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