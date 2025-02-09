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Экономика 9 февраля 2025 18:14

Экономист назвал способ удвоить размер пенсии

Увеличить размер пенсии более чем вдвое жители России могут благодаря более позднему выходу на нее. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, граждане вправе выйти на пенсию позднее положенного срока. Такое решение поспособствует увеличению числа набранных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты.

«Например, если гражданин набрал на момент обращения за назначением страховой пенсии по старости 153 пенсионных балла, то сумма страховой пенсии составит для него 31198,27 рубля. Если он отложил выход на один год, то размер страховой пенсии составил бы 33257,44 рубля», – сказал Балынин в беседе с aif.ru.

Если выйти на пенсию на пять лет положенного срока, то, по словам эксперта, размер выплаты увеличится более чем на треть. Если же обратиться через 10 лет, то пенсия вырастет в 2,11 раза.

Ранее сообщалось, что в текущем году военные пенсии проиндексируют дважды. Соответствующее решение принято с целью компенсации инфляции в стране.

#пенсии #пенсионеры
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