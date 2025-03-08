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Общество 8 марта 2025 10:03

В Гидрометцентре РФ рассказали о теплом марте в европейской части России

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В Гидрометцентре РФ рассказали о теплом марте в европейской части России
Фото: © «Татар-информ»

В целом на европейской части территории России прогнозируется теплый март. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем синоптик предупредил, что пониженные температуры еще обязательно вернутся, так как март с метеорологической точки зрения – «все-таки зимний месяц».

«Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели. Не исключено, что и в последующем они будут», – пояснил Вильфанд.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что температура воздуха в марте в Татарстане будет выше климатической нормы.

Подробнее о том, какой будет погода в республике, читайте в материале «Ждем оттепель и циклоны с Атлантики»: когда в Татарстан придет весна и растает снег.

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#прогноз погоды #Гидрометцентр РФ #роман вильфанд
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