В Гидрометцентре РФ рассказали о теплом марте в европейской части России

Фото: © «Татар-информ»

В целом на европейской части территории России прогнозируется теплый март. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем синоптик предупредил, что пониженные температуры еще обязательно вернутся, так как март с метеорологической точки зрения – «все-таки зимний месяц».

«Ночью обязательно еще будут отрицательные температуры, уже в конце недели. Не исключено, что и в последующем они будут», – пояснил Вильфанд.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что температура воздуха в марте в Татарстане будет выше климатической нормы.

Подробнее о том, какой будет погода в республике, читайте в материале «Ждем оттепель и циклоны с Атлантики»: когда в Татарстан придет весна и растает снег.