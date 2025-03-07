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Происшествия 7 марта 2025 17:20

Автомобилистов в Татарстане предупредили об ухудшении погоды в праздники

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Автомобилистов в Татарстане предупредили об ухудшении погоды в праздники
«Татар-информ»

Ночью и днем 8 марта в Татарстане ожидаются сильный снег, метель, сильный ветер и снежные заносы. Порывы ветра достигнут 18 м/с.

В связи с этим Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок без крайней необходимости. Если поездка неизбежна, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, будьте предельно внимательны и осторожны на дороге.

Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе дороги, использовать световозвращающие элементы, переходить проезжую часть только в установленных местах.

#автомобилисты #госавтоинспекция #непогода в татарстане
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