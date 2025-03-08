В Татарстане 8 марта пройдет мокрый снег

В субботу, 8 марта, в Татарстане утром местами пройдет сильный снег, а также в ряде районов республики возможен туман.

Днем, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике пройдет мокрый снег.

Ветер в этот день в РТ прогнозируют северо-западный со скоростью 6-11 м/с, утром местами он усилится до 15-18 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит -2..+2 градуса.

Также синоптики предупреждают татарстанцев о гололедице, снежной каше и снежных заносах на дорогах.