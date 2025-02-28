news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 февраля 2025 14:49

Температура воздуха в марте в Татарстане будет выше климатической нормы

Читайте нас в
Телеграм
Температура воздуха в марте в Татарстане будет выше климатической нормы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среднемесячная температура воздуха в марте по Татарстану ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Норма среднемесячной температуры в первый месяц весны в Казани составляет -3,3 градуса, а по Татарстану она равна -4,2 градуса. Количество осадков прогнозируется близким к климатической норме, которая по Казани – 38 мм, а по Татарстану – 28 мм», – сказал он.

По данным Гоголя, в ближайшую декаду на территорию республики будут приходить циклоны с Атлантики, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температурный фон будет выше нормы.

«На следующей неделе мы ожидаем активизацию циклонической деятельности и оттепель. В дневные часы температурный фон будет переходить через нулевую отметку. Поэтому частично выпавший снег будет подтаивать», – сообщил начальник Гидрометцентра РТ.

Подробнее о прогнозе погоды на весну читайте в материале «Татар-информа».

#прогноз погоды #снег #сход снега
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

27 февраля 2025
Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

Блогера Венгалби, который недавно подарил авто официанту в Елабуге, задержали за взятку

28 февраля 2025