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Общество 2 марта 2025 09:58

Начало марта в Татарстане окажется на два градуса теплее нормы

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Начало марта в Татарстане окажется на два градуса теплее нормы
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в первой декаде марта будет на два градуса выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 марта равняется -6,4 градуса, а для Казани — -5,4 градуса. Таким образом, средние температуры составят -4,4 и -3,4 градуса соответственно.

При этом ранее начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь рассказал «Татар-информу», что в целом на протяжении марта средняя температура воздуха на территории Татарстана окажется выше климатической нормы на 0,5 градуса.

Подробнее о том, какой будет погода в республике, читайте в материале «Татар-информа» «Ждем оттепель и циклоны с Атлантики»: когда в Татарстан придет весна и растает снег.

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