В Генконсульстве Турции в Казани организовали мемориал в память о жертвах землетрясения

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Генеральном консульстве Турции в Казани организовали мемориал в память о погибших при землетрясении. Жители столицы Татарстана приносят сюда цветы и игрушки.

Диппредставительство также организовало сбор гуманитарной помощи. На соответствующие призывы также массово отзываются казанцы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я принесла теплые вещи, шапки и шарфы. Я сама несколько месяцев жила в Турции и знаю, как там сейчас холодно. Не могла остаться равнодушной», — рассказала пришедшая в Генконсульство Элина Морданова. Девушка принесла три пакета вещей для отправки пострадавшим.

По последним данным, в результате двух землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, погибли 3419 человек, еще более 20 тыс. получили различные травмы. Землетрясение магнитудой 7,8 случилось ночью 6 февраля, его эпицентр находился в районе Газиантепа. Днем новое землетрясение магнитудой около 7,7 произошло в центральной части Турции. Третье землетрясение магнитудой 5,3 случилось утром 7 февраля (также в центральной части страны).

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Помимо Турции, сильно пострадали северные районы Сирии. На контролируемой властями в Дамаске территории погибли 812 человек и 1449 получил травмы. В неподконтрольных центральным властям районах погибли минимум 733 человека, более 2,1 тыс. пострадали, сообщало Agence France-Presse.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и заявил о готовности оказать помощь лидерам Турции и Сирии — Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Телеграммы с соболезнованиями главам двух пострадавших государств направил и Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».