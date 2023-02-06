Минниханов выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Турции

Руководство и все население Татарстана разделяет скорбь родственников жертв и пострадавших в результате землетрясения в Турции. Об этом в телеграмме Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заявил Раис РТ, председатель Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов.

«Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в послании.

Напомним, сегодня утром в Турции и Сирии произошли землетрясения. Предварительно, погибли более 500 человек, тысячи пострадали. Соболезнования и предложение помощи лидерам двух стран ранее направил Президент России Владимир Путин.