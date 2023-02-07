В Генконсульстве Турции в Казани начат прием гуманитарной помощи жертвам землетрясения

Генеральное консульство Республики Турция в Казани открыло пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим после землетрясений, случившихся в нескольких городах страны. Пункт начал работу сегодня в 9 часов утра и останется открытым до 18 часов. Также он будет работать и в последующие дни, включая ближайшие выходные — 11 и 12 февраля. По решению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в стране объявлен семидневный траур — до 12 февраля.

«Обращаем внимание, что всё подряд нести не нужно. Мы принимаем палатки, обогреватели, одеяла, зимнюю одежду взрослую и детскую (но не старую, а желательно новую или по крайней мере в хорошем состоянии), спальные мешки, термосы, портативные зарядные устройства — пауэрбанки», — рассказали «Татар-информу» в Генконсульстве.

Кроме того, с 10 часов 8 февраля до 18 часов 10 февраля в диппредставительстве будет открыта Книга соболезнований. Каждый желающий сможет оставить слова сопереживания пострадавшим от землетрясений в Турции, а также оставить свои координаты для связи при желании помочь личным участием. Так, например, сделали несколько казанских нейрохирургов.

«Дело в том, что в Турции в таких случаях принято именно оставлять слова соболезнования, а не приносить цветы», — отметили в Генконсульстве Турции в Казани.

По последним данным, в результате двух землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, погиб 3381 человек, еще 20 436 получили различные травмы. Об этом рассказал глава Управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) Юнус Сезар, передает агентство Anadolu.

Землетрясение магнитудой 7,8 случилось ночью 6 февраля, его эпицентр находился в районе Газиантепа. Днем новое землетрясение магнитудой около 7,7 произошло в центральной части Турции. Третье землетрясение магнитудой 5,3 случилось утром 7 февраля — также в центральной части страны.

Помимо Турции, сильно пострадали северные районы Сирии. На контролируемой властями в Дамаске территории погибли 711 человек и 1431 получил травмы. В неподконтрольных центральным властям районах погибли минимум 733 человека, более 2,1 тыс. пострадали, сообщало Agence France-Presse.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и заявил о готовности оказать помощь лидерам Турции и Сирии — Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Телеграммы с соболезнованиями главам двух пострадавших государств направил и Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».