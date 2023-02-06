Минниханов выразил соболезнования Асаду после мощного землетрясения в Сирии

Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов выразил соболезнования Президенту Сирии Башару Асаду. Напомним, что сегодня утром в северной и северо-западной частях страны произошло мощное землетрясение, жертвами которого, предварительно, стали более 300 человек.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в северных районах Сирии. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», – говорится в сообщении.

Ранее Минниханов уже направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Напомним, сегодня утром в Турции и Сирии произошли землетрясения. Предварительное число жертв превысило тысячу 1 тыс. человек, еще несколько тысяч пострадали. Соболезнование и предложение о помощи лидерам двух стран ранее направил Президент России Владимир Путин.