Количество погибших при землетрясениях в Турции и Сирии увеличилось до 3,3 тыс. человек

По обновленным данным, число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 2316 человек, ранения получили 13 тыс. 293 человека, передает РИА Новости со ссылкой на отдел по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD). В Сирии, до которой дошли сейсмические волны, по данным телеканала Al Arabiya, погибли 1060 человек. Таким образом, суммарное число погибших в Турции и Сирии на данный момент составляет 3376 человек.

Сообщается, что в Турции разрушены 5606 зданий. В обеих странах продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому число жертв может возрасти.

Напомним, ранее Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением – он продлится до 12 февраля. Власти пострадавших стран приняли помощь России в ликвидации последствий стихийного бедствия. Сообщалось, что в Турцию уже отправились спасатели и оперативная группа МЧС.