Генетик заявил, что следует проследить за динамикой нового штамма Covid-19

Не следует поднимать панику из-за появления нового штамма коронавируса, нужно взять паузу и понаблюдать за его динамикой, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, генетик Павел Волчков. Об этом сообщает радио Sputnik.

«С этим новым штаммом [B.1.1.529] надо взять небольшую паузу и посмотреть в динамике на эпидемиологические данные, чтобы понять, как быстро он распространяется», – отметил ученый.

Он напомнил, что в прошлом месяце ученые также переживали из-за штамма AY.4.2, но сейчас о нем уже не вспоминают.

Волчков обратил внимание на то, что образование новых мутаций вирусов не всегда приводит к появлению более опасных конкурентных версий.

«Безусловно, если бы это произошло год назад, когда был уханьский штамм, то это вызвало бы революцию и появился бы суперштамм. Когда-то это произошло с британским штаммом, но сейчас он „мальчик для битья“ для „дельта“-штамма. Сейчас „дельта“ — это суперштамм», — пояснил эксперт.