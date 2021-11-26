ВОЗ проведет экстренное совещание из-за нового штамма Covid-19

Всемирная организация здравоохранения созывает специальную встречу из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Об этом на онлайн-сессии сообщила глава техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В настоящее время ВОЗ проводит мониторинг нового варианта вируса, в котором насчитывается несколько десятков мутаций. Специалисты планируют обсудить возможное влияние штамма на действенность существующих вакцин, его опасность и, если он вызовет беспокойство, дать ему название.

«Мы еще не обладаем достаточной информацией о нем. Доступно менее 100 полных генетических последовательностей <...>. Однако мы знаем, что у этого штамма много мутаций», — отметила Ван Керхове.

Как ранее предположили британские ученые, штамм с таким количеством мутаций мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, к примеру больного ВИЧ.