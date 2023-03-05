В ДНР заявили о полном взятии микрорайона Ступки в Артемовске

Район железнодорожной станции Ступки на севере Артемовска (украинское название города — Бахмут) полностью занят российскими силами. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики.

«Штурм и зачистка железнодорожной станции Ступки на северной окраине Артемовска завершились, этот район города теперь полностью под контролем бойцов ЧВК „Вагнер“», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что в первый раз о взятии микрорайона Ступки со ссылкой на собственные источники 27 февраля сообщило РИА Новости.

Бои в окрестностях Бахмута начались в мае прошлого года, с июля они приняли ожесточенный характер. На этой неделе Министерство обороны Украины отправило подкрепления в Артемовск. Позднее в офисе украинского лидера рассказали о возможном отступлении из города, назвав его «стратегическим» шагом. Затем основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Бахмут почти окружен.

Накануне о сложной для Вооруженных сил Украины ситуации в районе Артемовска написала американская газета The New York Times.