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Политика 4 марта 2023 16:24

NYT заявила о сложной ситуации для ВСУ в Артемовске

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Второй за последнее время приезд командующего Восточной группировкой ВСУ в Артемовск говорит о сложном положении украинских военных. Таким мнением поделился обозреватель New York Times Марк Сантора.

«В пятницу командующий Сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат в Артемовске, что свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные, цепляющиеся за свои позиции в разрушенном городе», — приводит отрывок из статьи РИА Новости.

Автор публикации подчеркивает, что ВСУ грозит окружение, которое поставит бойцов перед выбором: сдаться или погибнуть. Ведь в ближайшее время ВС РФ завершат окружение города, окончательно перекрыв все пути поставок.

К настоящему моменту под их контролем находится одна из важнейших артерий снабжения украинской армии. К оставшимся двум они приближаются.

#спецоперация #всу
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