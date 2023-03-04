NYT заявила о сложной ситуации для ВСУ в Артемовске

Второй за последнее время приезд командующего Восточной группировкой ВСУ в Артемовск говорит о сложном положении украинских военных. Таким мнением поделился обозреватель New York Times Марк Сантора.

«В пятницу командующий Сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат в Артемовске, что свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные, цепляющиеся за свои позиции в разрушенном городе», — приводит отрывок из статьи РИА Новости.

Автор публикации подчеркивает, что ВСУ грозит окружение, которое поставит бойцов перед выбором: сдаться или погибнуть. Ведь в ближайшее время ВС РФ завершат окружение города, окончательно перекрыв все пути поставок.

К настоящему моменту под их контролем находится одна из важнейших артерий снабжения украинской армии. К оставшимся двум они приближаются.