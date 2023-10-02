В детсады и школы Набережных Челнов началась подача тепла

Сегодня 132 детских сада и 87 школ Набережных Челнов получили тепло. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

Вскоре начнут включать отопление в квартирах многоквартирных домов. Управляющие компании готовы к подаче тепла.

«На этой неделе при понижении температуры окружающего воздуха будут запускаться жилые дома. Управляющие компании такую возможность имеют», — отметил чиновник.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев разъяснил, зачем включают отопление в теплую погоду.

На прошлой неделе были получены паспорта готовности к отопительному сезону на все многоквартирные дома Татарстана. Также сообщалось, что сегодня в жилые дома Зеленодольска началась подача тепла. В Бугульминском районе отопительный сезон стартует 4 октября.