Подарок природы: поздний старт отопительного сезона «облегчит» платежки за сентябрь

Для рядовых потребителей отсутствие в платежках за сентябрь платы за отопление окажется приятным подарком

Фото: © «Татар-информ»

«Были годы, когда отопительный сезон тоже начинали в октябре»

«Да, традиционно отопительный сезон начинается во второй половине сентября. В этом году температура стоит аномально высокая, поэтому раньше конца первой декады октября полноценный отопительный сезон в Татарстане вряд ли начнется», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Татэнерго». Эта республиканская энергокомпания, напомним, отвечает за теплоснабжение в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Заинске. И является крупнейшим поставщиком тепла для нужд именно теплоснабжения.

Действительно, если в прошлом году батареи в домах жителей городов Татарстана в эти дни уже были горячие, то осень 2023-го выдалась небывало жаркой. В сентябре, как сообщал «Татар-информ», было побито сразу три температурных рекорда – бабье лето необычно затянулось. А это значит, что старт осенне-зимнего периода (ОЗП) в энергетике, или, по-простому, отопительного сезона, – по крайней мере, в полном объеме, с подключением всего жилого фонда, – откладывается.

Согласно нормативам, системы централизованного теплоснабжения «включают» лишь на шестой день периода, в котором среднесуточная температура наружного воздуха опускается ниже 8 градусов по Цельсию. Пока, с учетом дневных прогревов и актуальных метеопрогнозов, такое случится точно не в ближайшие дни.

Согласно нормативам, системы централизованного теплоснабжения «включают» лишь на шестой день периода, в котором среднесуточная температура воздуха опускается ниже 8 градусов Фото: © «Татар-информ»

Как напомнили в «Татэнерго», «нынешняя осень – это не исключительный случай, были такие годы, когда отопительный сезон тоже начинали в октябре».

«Основной потребитель тепловой энергии у нас – это население»

Поздний старт ОЗП – казалось бы, минус для теплоснабжающих организаций (ТСО). Ведь сокращение продолжительности отопительного сезона может обернуться и снижением объемов реализации тепловой энергии. А значит, отразиться и на выручке, и на доходах таких организаций. Но не все так однозначно.

Как напомнили «Татар-информу» в «Татэнерго», основную прибыль компания получает на высококонкурентном оптовом рынке электрической энергии и мощности, поставляя электрическую энергию в ЕЭС России.

Теплоснабжение – это история про локальные рынки городов Татарстана, причем жестко регулируемые государством. «Основной потребитель тепловой энергии у нас – это население. А государство жестко контролирует тарифы для населения, и там для нас нет возможности зарабатывать», – отметили в компании.

«Основной потребитель тепловой энергии у нас – это население. А государство жестко контролирует тарифы для населения, и там для нас нет возможности зарабатывать», – напомнили в «Татэнерго» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Другим ТСО, в управлении которых есть только котельные, придется сложнее. Однако, как объяснили энергетики, принципиальной разницы в сроках старта отопительного сезона для них нет. «Объем поставки тепловой энергии характеризуется не ранним или поздним началом отопительного сезона, равно как и его окончанием, а средней температурой в период отопительного сезона. Отопительный сезон может начаться позже, но при этом зима будет достаточно холодной. А это значит, что объем поставляемой тепловой энергии будет большим. Или наоборот», – объяснили в «Татэнерго».

В компании добавили: «Поэтому говорить об объемах недополученной выручки от недопоставки тепловой энергии на сегодняшний день преждевременно».

Для рядовых потребителей, что тоже очевидно, отсутствие в платежках за сентябрь платы за отопление в любом случае окажется приятным подарком. И прямой экономией – при действующей в Татарстане системе оплаты за тепло «по факту» финансовая нагрузка возрастает именно с началом ОЗП и достигает максимума в наиболее холодные зимние месяцы.

Впрочем, как напомнили в «Татэнерго», на сегодня экономия на таких платежах вообще в большей степени зависит от самого населения. И других покупателей тепла. «Установка погодных регуляторов дает конечную экономию, особенно осенью и весной. Во многом это зона ответственности жилищных организаций – насколько утеплены подъезды, насколько качественно и корректно работают узлы погодного регулирования. В конечном итоге именно от этого зависят суммы, которые видят жители Татарстана в своих квитанциях», – объяснили в компании.

Готовы к работе 99,9% всех котельных, а на 17 787 многоквартирных домов, что составляет 99,7% от их общего количества, получены паспорта готовности Фото: © «Татар-информ»

«Мы уже сегодня можем подать тепло»

Самое главное – в целом Татарстан к зиме, которая, несмотря на все температурные прелести сентября, все равно неизбежно нагрянет, готов практически на 100%. Еще на прошлой неделе министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ доложил, что к предстоящему отопительному сезону полностью подготовлены, прежде всего, объекты здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, молодежи и спорта.

Готовы к работе и 99,9% всех котельных, а на 17 787 многоквартирных домов, что составляет 99,7% от их общего количества, получены паспорта готовности. Глава Минстроя РТ напомнил, что на жилые дома такие паспорта выдаются не только после проведения промывки и опрессовки внутридомовых систем отопления, но и по итогам завершения текущих или капитальных ремонтов, проверок вентиляционных каналов, а при индивидуальном отоплении – еще и дымоходов.

Раузил Хазиев: «Источники тепла в Казани, Набережных Челнах и Заинске готовы» Фото: пресс-служба «Татэнерго»

По словам генерального директора АО «Татэнерго» Раузила Хазиева, компания за прошедшее лето выполнила все запланированные мероприятия в рамках подготовки к ОЗП 2023-2024 годов. Общая сумма затрат составила около 1,9 млрд рублей. На эти средства удалось заменить около 2% теплосетей.

«Источники тепла в Казани, Набережных Челнах и Заинске готовы. Намеченные работы на тепловых сетях в Нижнекамске и Заинске завершены полностью. В Казани и Набережных Челнах сети также опрессованы, заполнены и готовы к подаче тепла», – рассказал Хазиев.

По его словам, осталось завершить работы на новых объектах, но на теплоснабжение в целом они не влияют. «Независимо от температуры наружного воздуха, согласно заявкам, мы уже сегодня можем подать тепло», – подчеркнул глава «Татэнерго».

На сегодняшний день отопительный сезон в ряде городов в зоне обслуживания компании частично уже начался Фото: © «Татар-информ»

В компании «Татар-информу» сообщили, что на сегодняшний день отопительный сезон в ряде городов в зоне обслуживания компании частично уже начался. Так, на 26 сентября «Татэнерго» подключила к отоплению 465 социально значимых объектов – это детские сады, школы, медицинские учреждения в Казани, Нижнекамске и в Набережных Челнах. Но от населения пока заявок на подачу тепла не поступало.

Как отмечал на брифинге Марат Айзатуллин, «органы местного самоуправления могут, не дожидаясь наступления холодов, принять решение о начале отопительного сезона в муниципальном образовании и начать запускать тепло в первую очередь в социальные объекты с постоянным пребыванием людей». По оперативной информации Минстроя РТ, уже в 13 муниципальных образованиях приняты соответствующие решения. Но полноценный разворот централизованных систем теплоснабжения явно состоится лишь тогда, когда погода вернется к климатической норме. И в Татарстане начнется, наконец, стандартная осень.