В центре Казани появилось граффити, посвященное «Играм будущего» и Играм БРИКС

Фото: t.me/avp_kazan/

В центре столицы Татарстана, на улице Университетская, появилось новое граффити, посвященное трем спортивным событиям: Универсиаде 2013, первому мультиспортивному турниру «Игры будущего» и Спортивным играм стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Создатель работы — художник QBic. Чтобы нарисовать граффити, ему понадобилось две недели и около 50 баллончиков краски. Местом размещения изображения стала стена площадью 245 кв. метров напротив здания №16, отмечает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: t.me/avp_kazan/

«Это уже не просто подпорная стена на улице Университетской, это стена истории. Уверен, в будущем мы снова будем ее обновлять и добавлять новое», — выразил уверенность глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Первый мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. Участниками соревнований по 21 фиджитал-дисциплине стали более 2 тыс. спортсменов из 116 стран. Число просмотров онлайн-трансляций «Игр будущего» достигло 2,2 млрд. Подробнее читайте в материале «Россия открыла двери и сказала миру welcome»: как в Москве подвели итоги «Игр будущего».

Фото: t.me/avp_kazan/

Спортивные игры стран БРИКС проходили в столице РТ с 12 по 24 июня. В состязаниях приняли участие около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей. Общий охват зрителей Игр БРИКС в социальных сетях составил свыше 1 млрд человек. Подробнее о турнире читайте в материале Доверие Путина, успех Казани и сравнения с Олимпиадой: главные выводы по Играм БРИКС-2024.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.