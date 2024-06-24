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Игры БРИКС в соцсетях посмотрели свыше 1 млрд человек
Общий охват зрителей Игр БРИКС в социальных сетях составил свыше 1 млрд человек. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физкультуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.
«17 миллионов зрителей следили за трансляциями по ТВ и онлайн. А общий охват аудитории в социальных сетях составил более 1 миллиарда человек. Благодарны им и всем жителям Казани, которые поддержали участников игр и внесли вклад в каждую завоеванную медаль», – отметил докладчик.
Помимо онлайн-зрителей, соревнования в Казани посетили 155 тысяч болельщиков. Они оказывали колоссальную поддержку спортсменам, вдохновляя на новые победы и рекорды.
«Игры БРИКС стали незабываемым для всех спортивным праздником. Мы верим, что все гости и участники запомнили его только с положительной стороны. Это были не просто соревнования, а символ дружбы, взаимного уважения объединяющихся с нашей страной. Это возможность узнать друг о друге, поделиться уникальными традициями, культурой и наследием страны», – заключил Гарипов.
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