«Россия открыла двери и сказала миру welcome»: как в Москве подвели итоги «Игр будущего»

Новый формат понравился не только российской аудитории, но и получил отклик по всему миру

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы создали формат для нового поколения без политических преград»

Проведение крупных международных спортивных мероприятий — это то, что Россия умеет делать лучше всех, уверен руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров. Подводя итоги турнира, он напомнил, что в вопросах спорта РФ никогда не ориентировалась на политику и выступала за единение и честную борьбу. Фиджитал-соревнования в Казани не стали исключением.

«Россия опять показала миру, что если мы говорим про спорт, то здесь нет никаких политических барьеров. Мы не делили спортсменов на дружественных и недружественных. Мы создали новый формат для нового поколения, открыли всем двери и сказали, уж извините за англицизм, welcome. Это формат чистого спорта, возвращения к истокам, формат справедливой борьбы, честного судейства без всяких политических предубеждений, без всякого давления», — сказал спикер.

По словам руководителя проекта, новый формат понравился не только российской аудитории, а получил отклик по всему миру и огромное количество стран уже выразили желание его использовать. Подробнее о заявочной кампании на проведение следующих «Игр будущего», станет известно 5 апреля. Напомним, ранее желание принять у себя фиджитал-турнир изъявил Казахстан.

«Все думают, что мы придумали только фиджитал, но нет. Мы придумали и собрали 21 дисциплину, в которую включен фиджитал. „Игры будущего“ — это не только фиджитал. Это и гонки дронов, и битва роботов, и многое другое», — подчеркнул Столяров.

Игорь Столяров напомнил, что в вопросах спорта РФ никогда не ориентировалась на политику и выступала за единение и честную борьбу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Право проводить «Игры будущего» досталось Казани не просто так»

Почетный статус города, принимающего первый в истории мультиспортивный турнир «Игры будущего» достался Татарстану не просто так, обратил внимание Министр спорта РТ Владимир Леонов. Он напомнил, что за проведение этих престижных международных соревнований боролось 10 субъектов РФ, но это почетное право было отдано Казани.

«Был очень большой конкурс. И все же это право было отдано Казани. Мы провели десять тестовых соревнований, во многом благодаря которым, мы получили именно такой хороший продукт и сборку из 21 дисциплины. Мы в очередной раз доказали в непростой геополитической ситуации, что Россия – открытая страна с накопленными спортивными компетенциями», – отметил Леонов.

Глава Минспорта Татарстана также рассказал, что вся команда организаторов и власти Казани во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым в течение 1,5 лет неустанно трудились над тем, чтобы провести «Игры будущего» на самом высоком уровне и за это время провели десять тестовых фиджитал-игр. По его словам, руку к организации соревнований приложила та же самая команда, которая когда-то провела в Казани Универсиаду-2013. Леонов также выразил благодарность главе оргкомитета вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, который «пропустил этот проект через себя».

«Мы можем и умеем проводить любого уровня и сложности соревнования. Но раньше мы проводили мероприятия с историей. Тот же чемпионат мира по футболу и другие. А “Игры будущего” были мероприятием без истории. Мы ее сами написали», – добавил министр.

Он так же пригласил всех на «Игры БРИКС», которые пройдут в Казани с 11 по 24 июня 2024 года.

Владимир Леонов отметил, что за проведение этих престижных международных соревнований боролось 10 субъектов РФ, но это почетное право было отдано Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фиджитал-игры в цифрах

По последним данным организаторов, в соревнованиях по двадцать одной фиджитал-дисциплине приняли участие более 2 тысяч спортсменов и свыше 300 команд из 116 стран мира, в том числе из Белоруссии, Турции, Китая, Франции, Испании, США, Италии, Бразилии, Португалии. Турнир охватил все возрастные категории. Самым младшим стал 12-летний участник игр, а самому старшему было 62 года.

Число просмотров онлайн-трансляций достигло 2,2 млрд. В офлайне турнир посетило около 300 тысяч зрителей, включая гостей не соревновательной экспозиции «Город будущего», возведенной на площадке «Казань Экспо».

Во время пресс-конференции организаторы также отметили высокую заинтересованность СМИ в этом проекте. За шестнадцать полных дней соревнований на различных федеральных, региональных и зарубежных ресурсах было сделано более 45 тыс. публикаций об «Играх будущего» из разных стран мира.

«Сначала такие цифры вообще казались недостижимыми, но мы это сделали. Эти соревнования можно было сделать только в этой стране, этой командой, этими людьми. Это уникальный симбиоз правообладателей и команды организаторов из Казани», – подытожил Столяров.

В соревнованиях приняли участие более 2 тысяч спортсменов и свыше 300 команд из 116 стран мира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это совершенно новый спорт. Зарубежные райдеры не понимали, как в это играть»

В итоговой пресс-конференции приняли участие и сами спортсмены, лично испытавшие на себе всю инновационность объединения физических дисциплин и киберспорта. Участник турнира по фиджитал-скейтбордингу из команды SLUGS Максим Ежов рассказал, что даже опытные иностранные участники, занимающие первые места в престижных соревнованиях по «классическому» скейтбордингу, сперва растерялись, когда к их любимому виду спорта добавили еще и джойстик.

«Эмоции очень позитивные, потому что это совершенно новый вид спорта. Здорово, что его совместили с геймпадами. Даже зарубежные райдеры, когда приезжали, сначала не понимали, как в это играть и одновременно кататься на скейте. Мы конечно все много тренировались, но я зашел еще посмотреть фиджитал-баскетбол. Я играл в баскетбол 7 лет и мне было очень интересно», – поделился эмоциями спортсмен.

При этом он посоветовал молодым людям больше времени уделять, прежде всего, реальному катанию на скейте, потому что никакой компьютер не в силах полностью заменить необходимые людям физические нагрузки.

«Есть потребность у современного человека, особенно молодежи, наблюдать все происходящее через экран смартфона. Этот формат, разработанный на “Играх будущего” очень подходит и под их психологические потребности. Он подходит для того, чтобы привлечь их к спорту, так как большинство своего времени они проводят в телефоне и соцсетях», – высказал мнение другой участник турнира в дисциплине фиджитал-футбол, игрок команды PHOENIX Денис Пархоменко.

Спортсмен признался, что «усовершенствованный» футбол оказался ему очень близок, из-за своей динамичности и небольшого размера поля, очень схожего с привычным ему пляжным футболом, в котором Пархоменко в 2021 году даже стал чемпион мира.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. В церемонии открытия принял участие Президент России Владимир Путин. Гостями мероприятия стали Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.