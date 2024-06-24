Доверие Путина, успех Казани и сравнения с Олимпиадой: главные выводы по Играм БРИКС-2024

Рустам Минниханов накануне подвел итоги главного международного спортивного события года – Игр стран БРИКС

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это свидетельствует об огромном доверии Владимира Путина к Татарстану»

Начнем с главного вывода. Именно в Казани Игры БРИКС сделали качественный рывок в масштабности мероприятия. В столицу Татарстана приехали 4,6 тысяч спортсменов из 86 стран, соревновавшихся в 27 видах спорта. Для сравнения: в прошлом году в ЮАР медали разыгрывались лишь в пяти дисциплинах.

Накануне один из важнейших праздников для Татарстана — казанский Сабантуй — объединили с церемонией закрытия Игр БРИКС. На ней Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги главного международного спортивного события года.

«Наш самый любимый праздник Сабантуй проходит одновременно с завершением Игр БРИКС. Проведение Игр в Татарстане свидетельствует об огромном доверии Президента России Владимира Путина к Татарстану. Надеюсь, Казань и дальше будет получать такие задачи. Для нас приезд гостей на эти Игры — большая честь», — подчеркнул Раис Татарстана.

По итогам Игр глава Минспорта Татарстана сообщил, что средняя заполняемость объектов во время соревнований составила 82% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До Казани об Играх БРИКС никто не знал?

Говоря об интересе к соревнованиям, нельзя обойти стороной слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова. Как он заявил корреспонденту «Татар-информа» на церемонии открытия Игр, еще до старта соревнований было продано 86% всех билетов. То есть интерес к Играм БРИКС в Казани был повышенным. По итогам Игр глава республиканского Минспорта сообщил, что средняя заполняемость объектов во время соревнований составила 82%. Серьезную работу развернули и СМИ.

«С одним из телеканалов мы очень сильно раскрутили бренд Игр стран БРИКС. Я думаю, год назад о них никто не знал. Полгода назад стало что-то слышно, за день до открытия услышали, а сегодня это серьезный конкурентный продукт», – сказал Леонов.

Что тут говорить, если официальный талисман Игр – леопард Бриксик в виде мягкой игрушки – был распродан в первые дни соревнований. Как сообщили нашему корреспонденту в Минспорте РТ, экземпляры Бриксика остались лишь для награждения призеров Игр.

Именно в России, в Казани, Игры БРИКС стали заметным событием в календаре мирового спорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Понятно, что сегодня Игры БРИКС не выступают в качестве альтернативы Олимпиаде. Но это – лишь по статусу и значимости. А по масштабам они стали вполне сопоставимы. В парижских Олимпийских играх будет 32 вида спорта против 27 в Казани. Согласитесь, что цифры близкие.

И в этом большая заслуга Татарстана, который еще к Универсиаде-2013 отстроил в столице региона достаточное количество спортивных объектов, позволяющих проводить качественные с точки зрения организации соревнования практически по любым видам спорта. На Играх БРИКС-2024 было задействовано 17 таких объектов.

Почему Бразилии придется держать планку на Играх БРИКС – 2025

А что касается статуса и значимости, то тут на Олимпиаду играют, прежде всего, богатая история и имидж. Игры БРИКС же вышли на текущий уровень только в Казани. Именно в России эти соревнования стали заметным событием в календаре мирового спорта. Следующие Игры БРИКС пройдут в Бразилии, и там уже понимают, что высокая планка, достигнутая в Казани, не должна снижаться.

Следующие Игры БРИКС пройдут в Бразилии, и там уже понимают, что высокая планка не должна снижаться Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Россия, Татарстан и Казань – мы задали очень высокую планку. Многие спортсмены сравнивают Игры БРИКС в Казани с Олимпиадой. За этим форматом большое будущее. Только что завершили встречу с коллегами из Бразилии, они сказали, что им будет сложно такое повторить. Но мы обязательно будем им помогать», — прокомментировал Владимир Леонов.

Напомним, что страну – хозяйку следующих Игр «Татар-информу» анонсировали еще на церемонии открытия казанских Игр. Это сделал заместитель гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Тепавчевич.

Понятно, что Бразилия просто не имеет права снижать масштабность Игр БРИКС, достигнутую в России. Таким образом, Казань провела исторические Игры, выведя их на новый уровень.

Игры БРИКС и Олимпийские игры

Теперь Игры БРИКС все так или иначе будут сравнивать с Олимпиадой. Не случайно на встрече министров спорта стран БРИКС, которая также прошла в Казани, было предложено принять формат, при котором Игры проводятся раз в два-три года, чтобы спортсмены могли лучше подготовиться, а число стран-участниц увеличилось.

На встрече министров спорта стран БРИКС было предложено проводить Игры раз в два-три года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тут очевидно: если развести Игры БРИКС с Олимпиадами, то есть проводить их по нечетным годам, то будет возможность собирать ведущих спортсменов.

Пока же стоит констатировать, что своих главных звезд на Игры БРИКС делегировали только Россия и Белоруссия. Остальные прислали спортсменов второго эшелона. И тут надо понимать, что именно отсутствие российских атлетов на Олимпийских играх в Париже позволило России собрать звезд первой величины в Казани.

Поэтому неудивительно, что именно наша страна уверенно победила в медальном зачете. Сборная России досрочно заняла первое место еще 20 июня.

По итогам Игр БРИКС на счету сборной России 262 золотых, 141 серебряная и 99 бронзовых медалей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всего по итогам Игр БРИКС на счету сборной России 264 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовая медаль (всего – 507). Второе место в медальном зачете заняла Белоруссия, завоевавшая 247 медалей. Тройку лучших замкнул Китай – 62 медали. Эти цифры наглядно иллюстрируют разницу в уровне спортсменов из России и Белоруссии с остальными участниками Игр.

Вклад спортсменов Татарстана в победу России в медальном зачете

Говоря об успехе сборной России, нельзя не отметить роль татарстанских спортсменов. По состоянию на утро 24 июня представители республики принесли в общую копилку страны 38 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых наград (в общей сложности 59 медалей).

Больше всех золотых медалей завоевала синхронистка Агния Тулупова, на счету казанской воспитанницы четыре награды высшей пробы. На втором месте среди татарстанцев — шахматист Владислав Артемьев. У него три золотые медали.

Представители Татарстана принесли на Играх БРИКС в общую копилку страны 36 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых наград Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По две золотые медали у целого ряда спортсменов, представляющих республику. Среди них выделяются звезды российского спорта, такие как фехтовальщица Марта Мартьянова, Никита Шлейхер, Евгения Косецкая, Софья Дьякова и Даниел Маринов.

«Россия поддерживает нас полностью, предоставляет прекрасные объекты, инфраструктуру. Финансово нас поддерживает, не бросает. Я полностью за Россию», – сказал журналисту «Татар-информа» Никита Шлейхер.

Казань подтвердила статус спортивной столицы России

Между тем очевидно, что Казань закрепила свой статус спортивной столицы России. Все-таки именно здесь прошли два последних крупнейших для страны международных спортивных форума. А именно – «Игры будущего», куда приезжали Владимир Путин и главы других стран, а сейчас и Игры БРИКС, послужившие неким прологом к октябрьскому Саммиту стран БРИКС, который также пройдет в Казани. На это обратил внимание участников встречи министров спорта стран БРИКС Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Казань давно проводит соревнования на высочайшем уровне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстану доверяют проведение крупнейших спортивных мероприятий. В феврале этого года Казань стала первым в истории городом, в котором на самом высоком уровне состоялся первый международный мультиспортивный турнир в формате фиджитал – „Игры будущего“. Участие в нем приняли спортсмены из 117 стран мира. Теперь завершаются Спортивные игры стран БРИКС», – сказал он.

«Все прошло великолепно, Казань давно проводит соревнования на высочайшем уровне. Организация турнира, как всегда, в Татарстане идеальная. Уровень соперников был неплохим», – прокомментировал, в свою очередь, «Татар-информу» мэтр российского тенниса Шамиль Тарпищев.

Но Игры БРИКС на этом не заканчиваются – из Казани они перемещаются в Москву. Сегодня состоятся финалы в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг: командные соревнования». В этих турнирах принимают участие спортсмены из более чем 20 стран со всего мира, включая Россию, Китай, Бразилию, Аргентину, Германию и другие. Однако последний «московский» день на итоговые расклады и главные выводы уже не повлияет.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»