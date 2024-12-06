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В ЦБ предостерегли от ожиданий снижения ключевой ставки в 2025 году
Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка начнет снижаться быть не должно, следует следить за отклонением ситуации в экономике от базового прогноза. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе.
«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — подчеркнул советник Эльвиры Набиуллиной (цитата по агентству «Прайм»).
«Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза», — посоветовал он.
При этом Тремасов добавил, что среднегодовое значение ключевой ставки в 2025 году прогнозируется на уровне 17–20% и что в этом декабре Центробанк может поднять ее выше нынешнего 21%.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка помогла экономике не войти в инфляционную спираль. В тот же день Президент РФ Владимир Путин призвал с умом использовать все имеющиеся инструменты борьбы с инфляцией, избегая «перекосов ключевых макроэкономических параметров».
Банк России 25 октября повысил ключевую ставку на 2%, до 21% годовых, что стало рекордным показателем. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке намечено на 20 декабря.
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