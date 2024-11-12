В ЦБ опровергли данные о конкретных сроках изменения ставки

Здание Центробанка РФ

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Банк России опроверг информацию о запланированном на март 2025 года снижении ключевой ставки, которую председатель ЦБ Эльвира Набиуллина якобы передала депутатам Государственной Думы ФС РФ.

«Председатель Банка России [Эльвира Набиуллина], выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки», — подчеркнули в пресс-службе регулятора (цитата по ТАСС).

В связи с этим в Центробанке пояснили, что «траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий». «Прогнозная траектория ключевой ставки опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров Банка России 25 октября 2024 года», — напомнили в пресс-службе.

Депутат Госдумы Мария Прусакова ранее написала в своем Telegram-канале, что руководитель регулятора на встрече с депутатами от КПРФ рассказала о планах начать снижение ключевой ставки с марта 2025 года, в связи с чем она якобы должна достичь уровня 2023 года.

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку на 2%, до 21% годовых, что стало рекордным показателем. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала причины повышения ключевой ставки до рекордных значений. Также регулятор повысил прогноз по инфляции до 8–8,5%.