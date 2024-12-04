Путин призвал с умом использовать все инструменты борьбы с инфляцией

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии проходящего в Москве форуме ВТБ «Россия зовет!», призвал с умом использовать все имеющиеся инструменты борьбы с инфляцией.

«Важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и <...> разбалансировки отдельных отраслей. В том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию», — подчеркнул глава государства.

Путин признал, что пока она находится на достаточно высоком уровне — 8,8% в годовом выражении. По его словам, для достижения позитивных результатов «необходимы скоординированные совместные действия Правительства и Банка России». Впрочем, он убежден, что координация уже «имеет место быть».

«Нужно правильно, разумеется, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией. Не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России», — добавил Президент.

При этом Путин убежден, что «магистральным ответом на инфляционный вызов» должен стать рост предложения товаров и услуг, «чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса», планирующего модернизацию и расширение мощностей.