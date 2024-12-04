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Набиуллина заявила, что ключевая ставка помогла не войти в инфляционную спираль
Ключевая ставка помогла не войти в «инфляционную спираль». Более того, именно благодаря ставке Центробанк пытается бороться с инфляцией. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит ТАСС.
Спикер подчеркнула, что ключевая ставка является достаточно мощным инструментом при борьбе с инфляцией. Однако пока инфляция не снижается.
Она также добавила, что большинство факторов были очень проинфляционными в этом году, начиная от состояния рынка труда и заканчивая санкциями. Некоторые факторы повлияли на ограничение импорта, на предложение товаров.
«И в этих условиях с помощью ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль», - резюмировала глава ЦБ РФ.
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