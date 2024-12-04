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Экономика 4 декабря 2024 11:04

Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в декабре

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Центральный банк РФ не исключает возможность повышения ключевой ставки в декабре, но данное решение пока не предопределено. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», – сказала она.

Напомним, 25 октября ЦБ принял решение поднять ключевую ставку с 19% до 21%. Это значение стало рекордным. Набиуллина объяснила, зачем ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных значений. Также она не исключила, что в декабре ставка будет дополнительно повышена.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, стоит ли сейчас покупать иностранную валюту, в чем выгоднее хранить сбережения, и как скачки курса валют отразятся на ценах на товары.

#Эльвира Набиуллина #центробанк РФ #ключевая ставка центробанка
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