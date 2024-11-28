В ЦБ не исключают повышение ключевой ставки в декабре

В Центробанке РФ не исключили повышение ключевой ставки в декабре. Об этом рассказал советник главы регулятора Кирилл Тремасов.

Он объяснил это тем, что инфляция может превысить официальный прогноз в 8,5%.

«Центробанк в этой ситуации намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели», – приводит слова Тремасова «Интерфакс».

Именно с этой целью, по его словам, может быть принято решение о повышение ключевой ставки.

Напомним, 25 октября ЦБ принял решение поднять ключевую ставку с 19% до 21%. Это значение стало рекордным. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, зачем ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных значений. Также она не исключила, что в декабре ставка будет дополнительно повышена.