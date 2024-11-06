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Экономика 6 ноября 2024 16:53

В ЦБ назвали высокой вероятность повышения ключевой ставки в декабре

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Вероятность повышения ключевой ставки Центральным банком РФ в декабре этого года не предопределена, но остается высокой. Об этом сообщает регулятор.

«Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жесткий сигнал, который Банк России давал в сентябре», – цитирует текст сообщения РИА Новости.

Напомним, что 25 октября этого года Банк России повысил ключевую ставку на 2%, до 21% годовых, что стало рекордным показателем. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала причины повышения ключевой ставки до рекордных значений. Также Банк России повысил прогноз по инфляции до 8-8,5%.

#ключевая ставка #центробанк РФ
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