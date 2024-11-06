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Силуанов заявил о «стабильной» инфляции в стране
Инфляция в России является стабильной и находится в допустимых пределах. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Инфляция у нас в пределах, стабильная. Да, нам еще она пока, может быть, не нравится, нам нужна ниже», — заметил глава российского Минфина (цитата по ТАСС). И добавил: «Делаем и ведем все действия к этому (снижению роста цен — прим. Т-и)».
Вместе с тем Силуанов обратил внимание на финансовые войны, которые, по его словам, ведет Россия с государствами, которые обложили ее санкциями.
«Банки иностранные не работают с нами, я имею в виду из западных стран. Расчеты в иностранных валютах не ведутся, нам закрыли платежи с другими странами и компаниями. Это ли не финансовая война?» — задал риторический вопрос министр.
При этом он выразил уверенность, что РФ оказалась готова к «такого рода потрясениям». «Да, обложили кучей санкций, но тем не менее зарплату мы получаем. Экономика работает. И темп роста экономики выше мировых. Это очень круто!» — убежден Антон Силуанов.
Ранее, 25 октября, Центральный банк РФ поднял ключевую ставку с 19 до рекордного 21% годовых.
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