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ЦБ до 8-8,5% повысил прогноз по инфляции в 2024 году
Банк России объявил о повышении прогноза по инфляции в текущем году. С 6,5-7% он увеличился до 8-8,5%. Информация указана в соответствующем среднесрочном прогнозе.
Кроме того, изменения коснулись ожидаемого роста цен в 2025 году. Регулятор повысил показатель на 0,5% — до 4,5-5%.
В то же время ожидаемые показатели по инфляции в 2026 году остались без изменений — 4%. Прогнозируется, что они останутся прежними и еще спустя год.
Ранее сегодня ЦБ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта. С чем связаны изменения, объяснила во время пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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