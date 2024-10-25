news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 25 октября 2024 15:20

ЦБ до 8-8,5% повысил прогноз по инфляции в 2024 году

Скопировать ссылку

Банк России объявил о повышении прогноза по инфляции в текущем году. С 6,5-7% он увеличился до 8-8,5%. Информация указана в соответствующем среднесрочном прогнозе.

Кроме того, изменения коснулись ожидаемого роста цен в 2025 году. Регулятор повысил показатель на 0,5% — до 4,5-5%.

В то же время ожидаемые показатели по инфляции в 2026 году остались без изменений — 4%. Прогнозируется, что они останутся прежними и еще спустя год.

Ранее сегодня ЦБ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта. С чем связаны изменения, объяснила во время пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

#инфляция #банк россии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100