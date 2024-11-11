ЦБ предложил ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет

Центробанк РФ предлагает ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок более 30 лет. Причина инициативы – увеличение доли таких займов с 10 до 20% за последний год, говорится в материале регулятора.

В ЦБ отметили, что банки увеличивают срок кредита, чтобы уменьшить размер месячного платежа по ипотеке, но на горизонте свыше 30 лет граждане могут столкнуться с непредвиденными проблемами в обслуживании ипотеки.

Кроме того, Центробанк России хочет применять макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании, чтобы предотвращать повышенную долговую нагрузку на заемщиков и гарантировать устойчивость финсектора.

Ограничения в ипотечном секторе, касающиеся финансирования ДДУ, предполагается ввести с 1 июля 2025-го.