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Набиуллина объяснила, зачем ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных значений
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции по случаю повышения ключевой ставки на два процентных пункта – с 19 до 21%. Она объяснила, почему регулятору пришлось пойти на этот шаг.
«С сентября рост цен ускорился, увеличились инфляционные ожидания, кредитование продолжало быстро расти. Предприятия все чаще сталкивались с проблемами по наращиванию выпуска товаров и услуг из-за ограниченности трудовых ресурсов и высокой загрузки мощностей», – сказала Набиуллина.
Было объявлено о дополнительном увеличении бюджетных расходов в текущем году, о повышенной индексации тарифов и росте утилизационного сбора.
«Некоторые из этих факторов уже отразились высокой инфляцией этого года, которая составит 8-8,5%. Часть из них реализуется позднее», – заявила Набиуллина.
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