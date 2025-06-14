В ЦАХАЛ заявили об уничтожении более 20 иранских военачальников и 9 физиков-ядерщиков

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении более 20 высокопоставленных иранских командиров с начала операции «Народ как лев». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Среди убитых иранских военачальников отдельно упомянуты начальник разведывательного управления Генерального штаба ИРИ бригадный генерал Голам-Реза Махраби и командующий ракетной группировкой Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багери.

Последний погиб вместе с командующим ВКС КСИР Амиром-Али Хаджизаде и несколькими другими высокопоставленными военачальниками в результате удара по подземному штабному помещению в Тегеране.

Ранее Армия обороны Израиля со ссылкой на данные военные разведки отчиталась о ликвидации в ходе атак израильских ВВС «девяти ведущих ученых, участвовавших в разработке ядерного оружия».

Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала перечень погибших иранских физиков-ядерщиков. В него вошли:

Ферейдун Аббаси – эксперт по ядерной инженерии,

Мохаммад Мехди Техранчи – специалист в области физики,

Акбар Моталеби Заде – эксперт по химической инженерии,

Саид Барджи – специалист по материаловедению,

Амир Хассан Фахахи – специалист по физике,

Абдул-Хамид Минучехр – эксперт по физике реакторов,

Мансур Асгари – специалист по физике,

Ахмад Реза Зольфагари Дарьяни – эксперт по ядерной инженерии,

Али Бахуэй Катирими – специалист по механике.

О смерти большинства из них, в том числе экс-главы Организации по атомной энергии Ферейдуна Аббаси и президента Исламского университета Азад Мохаммада Мехди Техранчи, стало известно еще накануне.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 13 июня объяснил необходимость удара по Ирану наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов. Название израильской операции «Народ как лев» отсылает к библейской Книге Чисел.

В ходе первых ударов ВВС Израиля был поражен крупнейший объект ядерной программы исламской республики, расположенный в городе Натанзе. Погибли многие генералы, включая командующего Корпуса стражей иранской революции Хосейна Салами и начальника Генерального штаба Вооруженных сил ИРИ Мохаммада Багери. Впоследствии Израиль продолжил атаки на иранские объекты.

Высший руководитель Ирана – великий аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская сторона «должна ожидать сурового наказания» и что «могучая рука Вооруженных сил исламской республики не отпустит» противника. Вечером 13 июня ИРИ начала ракетные обстрелы Израиля, иранская операция носит название «Правдивое обещание 3».